MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo Institut ist weiter an der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute beteiligt. Eine entsprechende Vertragsverlängerung durch das Bundeswirtschaftsministerium sei in München eingetroffen, teilte das Institut mit. "Wir freuen uns, weiter an diesem wichtigen Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsforschungsinstitute und des Wirtschaftsministeriums beteiligt zu sein", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Unser Ifo-Geschäftsklimaindex ist dabei seit langem eine wichtige Grundlage für die beiden Gutachten im Herbst und im Frühjahr", erklärte Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturforschung. Der Vertrag läuft ab Herbst über drei Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung um ein Jahr.

June 18, 2018 09:28 ET (13:28 GMT)

