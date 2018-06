Europäische Aktienmärkte starten tiefer in die neue Handelswoche, weiterhin Spannungen zwischen den USA und China Bundesbank und Bloomberg-Analysten korrigieren Prognosen für Wirtschaftswachstum in Deutschland Politik von Angela Merkel weiterhin ungewiss, Migrationsstreit befindet sich in sehr kritischer Phase DE30 nahe Unterstützungszone, Marke bei 13.200 konnte nicht durchbrochen werden

Zusammenfassung:Erneute Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China führten am Freitag zu Verlusten an den Aktienmärkten und auch die asiatischen Indizes konnten zu Beginn der neuen Woche nicht für positive Stimmung sorgen. Nachdem die meisten Aktienmärkte tiefer eröffneten, positionieren sich auch die Investoren heute eher auf der "Short-Seite". Erst kürzlich hat die USA weitere Zölle in Höhe von 50 Mrd. USD erhoben und warnte sogar, diese noch weiter auf Waren aus China auszuweiten, sofern die chinesische Regierung eine Gegenreaktion zeigt. Wie in den Nachrichten auch bekanntgegeben wurde, hat sich die chinesische Regierung zu Gegenmaßnahmen entschlossen, was durchaus dazu führen könnte, dass die USA wieder reagiert - wie in einer Art Spirale. Wenn das der Fall sein sollte, könnte die Inflation weltweit ansteigen, was zu steigenden Fremdkapitalkosten führen kann und deutlichen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum ...

