Schwalbach am Taunus (ots) - Mit Rainer Bomba, Bundesstaatssekretär a.D., baut die Agentur Cheil Germany ihren renommierten Think Tank von Cheil//PP:A weiter aus. Als national und international ausgewiesener Experte rund um Digitale Gesellschaft, Neue Mobilität und Bau/Infrastruktur wird er gemeinsam mit weiteren Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Verbandswesen zukünftig beratend tätig sein.



"Für mich geht es jetzt verstärkt darum, mein Wissen in die Praxis einzubringen und Dinge zu bewegen. Wir stehen weltweit und insbesondere in Deutschland vor gewaltigen Herausforderungen in den Bereichen Mobilität, Energiewende, Gesundheit und Bildung. Zündende Ideen und nachhaltige Lösungen für die Menschen zu generieren und umzusetzen sind natürlich auch weiterhin meine Passion. Mich jetzt als Mitglied im Think Tank des Networks Cheil dafür noch intensiver engagieren zu können, freut mich natürlich ganz besonders. Zudem haben mich die Arbeitskultur, die Aufstellung sowie das Selbstverständnis der Agentur überzeugt, in dieser Funktion mitzumachen. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam bewegen werden", so der Bundesstaatssekretär a.D. Rainer Bomba.



Volker Selle, CEO & President von Cheil Germany, begrüßt den prominenten Neuzugang im renommierten Think Tank: "Rainer Bomba ist mit seinen weitreichenden nationalen und internationalen Erfahrungen aus führenden Positionen ein exzellenter Berater und Moderator, insgesamt eine große Bereicherung für uns alle. Als führende Kreativagentur in Deutschland, eingebettet im globalen Cheil Worldwide Netzwerk, können wir mit ihm unsere Positionierung weiter ausbauen, gerade in Zeiten komplexer werdender Märkten und neuer Herausforderungen für Mensch und Gesellschaft". Rolf-Thomas Miller, Chief Executive Advisor von Cheil//PP:A, blickt ergänzend auf die zukünftige Zusammenarbeit: "Potential und Herausforderung analysieren, neu Denken und mal ganz andere Wege für Kommunikation und Marketing gehen, das ist unsere Handschrift. Da liegen wir mit Rainer Bomba auf einer Wellenlänge".



Rainer Bomba, Diplom-Kaufmann und Diplom-Ingenieur, war von November 2009 bis März 2018 Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Er verantwortete u.a. Themen wie Elektromobilität, das Automatisierte Fahren, die Digitale Gesellschaft, Umwelt und Verkehr, die Kraftstoffstrategie der Bundesregierung, die Infrastruktur, Transport/Logistik, die Infrastrukturfinanzierung und den Straßenbau. Bomba gilt über die Landesgrenzen hinweg als ausgewiesener Experte für Verkehr, Mobilität, Infrastruktur und Digitalisierung. Zuvor war er viele Jahre in verschiedenen leitenden Positionen für die Bundesagentur für Arbeit tätig.



