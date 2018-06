NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street geht es am Montag erneut gen Süden. Der Dow-Jones-Index könnte somit seinen fünften Tag mit Abgaben in Folge erleben. Der sich abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China belastet weiter die Stimmung - nicht nur an den US-Börsen. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar genehmigt hat, wird Peking seinerseits Zölle im gleichen Umfang auf US-Importe verhängen. Diese betreffen auch US-Öl. Sorgen macht Börsianer eine mögliche Ausweitung des Konflikts, denn die chinesische Regierung sucht Verbündete und ruft andere Länder zu einer "gemeinsamen Aktion" gegen das Vorgehen Trumps auf.

Im frühen Geschäft fällt der Dow-Jones-Index um 0,9 Prozent auf 24.874 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen 0,6 bzw. 0,5 Prozent ein. "Diese Retourkutschen bringen die beiden Mächte einem globalen Handelskrieg einen Schritt näher. Die übergeordnete Sorge ist, wie sich diese Entwicklung auf den Welthandel und die Geschäftsstimmung ausweiten wird. (...)", warnt Jasper Lawler, Leiter der Forschung bei der London Capital Group.

Sichere Häfen werden angesteuert

Am Devisenmarkt ist vermeintliche Sicherheit Trumpf: Der japanische Yen und der schweizerische Franken legen zu. Der ICE-Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Euro bewegt sich kaum und geht bei 1,1603 Dollar um. Die Regierungskrise in Berlin macht sich damit am Devisenmarkt bislang noch nicht bemerkbar. Dies könne sich aber schnell ändern, sollte die Koalition am Asylstreit zerbrechen, warnen Händler.

Auch am Gold- und Rentenmarkt zeigt sich die zunehmende Risikoscheu der Anleger. Die vermeintliche Sicherheit von US-Anleihen ist gesucht, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen fällt um 2 Basispunkte auf 2,91 Prozent. Der Goldpreis reagiert kaum und verteuert sich um 0,1 Prozent auf 1.281 Dollar. Die Feinunze war zum Vorwochenschluss im Verbund mit anderen Rohstoffen wie Industriemetallen mit der Verschärfung im Handelsstreit auf ein Sechsmonatstief gerutscht. Doch Händler betonen, dass Gold am Metallmarkt ein Eigenleben führe und vom Handelskonflikt tendenziell profitieren sollte. Allerdings war die Nachfrage nach physischem Gold zuletzt deutlich abgekühlt.

Erdöl wird teurer, wobei die globaler gehandelte Sorte Brent US-Leichtöl gegenüber der US-Sorte WTI jüngste Verluste zum Teil wieder aufholt. WTI verteuert sich um 0,5 Prozent auf 65,39 Dollar je Fass, Brent um 1,2 Prozent auf 73,34 Dollar. Die chinesischen Zölle auf US-Öl dürfte die Nachfrage nach Brent in China erhöhen, heißt es im Handel. Insgesamt wird der Ölmarkt von Meldungen gestützt, wonach die vom Erdölkartell Opec angepeilten Fördersteigerungen deutlich kleiner ausfallen dürften, als vom Markt erwartet. Offenbar soll den Interessen des von US-Sanktionen getroffenen Iran nachgegeben werden.

Wenig Impulse für Einzelwerte

Handelbare Nachrichten für Einzelaktien sind Mangelware: Die Aktie von Nvidia zeigt sich im frühen Handel wenig bewegt von der Entscheidung, im S&P-100 den Platz von Time Warner einzunehmen. Letztere werden nach der Übernahme durch AT&T den Index verlassen. Nvidia sind zudem bereits im viel beachteten S&P-500 gelistet. Seit Beginn des Jahres ging es für die Papiere um 37 Prozent nach oben, während der S&P-500 im gleichen Zeitraum um 12 Prozent zulegte. Nvidia verlieren mit dem Gesamtmarkt 0,7 Prozent.

Tesla steigen um 1,3 Prozent ein, nachdem CEO Elon Musk über das Wochenende neuen Produktionslinien des Elektroautobauers gepriesen hat. Das Unternehmen kämpft seit längerer Zeit damit, die eigenen Produktionsziele zu erfüllen. Google steigt in das chinesische E-Commerce-Geschäft ein. Der US-Suchmaschinengigant investiert dazu 550 Millionen US-Dollar in JD.com, die Nummer zwei auf dem Gebiet der Online-Handelsplattformen hinter Alibaba. Google Titel ziehen um um 0,3 Prozent an.

Aktien des kanadischen Pharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals verlieren 5,7 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Zulassung eines Medikaments gegen trockene Haut verweigert. Nach Mitteilung von Valeant hat die Behörde noch Fragen über die Art, mit der Wirkstoff den Körper durchdringt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.874,25 -0,86 -216,23 0,63 S&P-500 2.764,21 -0,56 -15,45 3,39 Nasdaq-Comp. 7.711,03 -0,46 -35,35 11,70 Nasdaq-100 7.219,82 -0,50 -35,94 12,87 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,55 -0,4 2,55 134,3 5 Jahre 2,79 0,2 2,79 86,5 7 Jahre 2,87 -1,6 2,89 62,7 10 Jahre 2,91 -1,0 2,92 46,9 30 Jahre 3,04 -0,3 3,04 -2,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.05 Uhr Fr, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1605 +0,09% 1,1594 1,1616 -3,4% EUR/JPY 128,20 -0,11% 128,08 128,41 -5,2% EUR/CHF 1,1544 -0,18% 1,1560 1,1557 -1,4% EUR/GBP 0,8763 +0,37% 0,8735 1,1429 -1,4% USD/JPY 110,47 -0,21% 110,47 110,54 -1,9% GBP/USD 1,3243 -0,27% 1,3272 1,3275 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.474,40 -1,0% 6.478,38 6.567,35 -52,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,35 65,73 +0,4% 0,29 +9,4% Brent/ICE 74,53 73,44 +1,5% 1,09 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,46 1.279,63 +0,1% +0,84 -1,7% Silber (Spot) 16,53 16,57 -0,3% -0,05 -2,4% Platin (Spot) 890,15 888,05 +0,2% +2,10 -4,2% Kupfer-Future 3,11 3,14 -1,2% -0,04 -6,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2018 10:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.