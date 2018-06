Hier geht's zum Video

Kein Schlusskurs der jüngsten Zeit über 13151 im DAX, moniert Jochen Stanzl von CMC Markets. Das heißt: Die Bäume wachsen nicht in den Himmel - auch wenn es nach der EZB-Sitzung für einen Tag so aussah... aber... ...die Wall Street ist dem DAX nicht gefolgt. Und so wurden wohl viele auf dem falschen (LONG)-Fuß erwischt. Jetzt heißt es, 12600 beachten. Und den Euro. Und die Futures. Leichtes Augenmerk auf den Handelskonflikt. Der so schlimm (noch) nicht sei? Antje Erhard im Gespräch mit Jochen Stanzl von CMC Markets.