in der vergangenen Wochen hat die US-Notenbank angekündigt, schneller an der Zinsschraube drehen zu wollen, als es der Markt bislang erwartet hat. Zusammen mit der Kürzung der Notenbankbilanz wird dem Aktienmarkt zunehmend Geld entzogen.

In den USA flacht die Zinskurve, also die Zinsdifferenz zwischen Anleihen mit zweijähriger und zehnjähriger Laufzeit bereits ab. Das ist eine Entwicklung, die in früheren Jahren oftmals am Beginn einer Rezession stand und auch dieses Mal wieder ... (Dr. Bernd Heim)

