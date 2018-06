BERLIN (Dow Jones)--Auch in Zukunft wird derselbe Kreis führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute für die Bundesregierung die zwei Mal jährlich stattfindende "Gemeinschaftsdiagnose" über die Konjunkturentwicklung erstellen. Das geht aus einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor.

An der Konjunkturprognose beteiligt werden auch in den kommenden Jahren wieder das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Münchener Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung mit der Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich und das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). "Diese Institute haben erfolgreich an der aktuellen teilweisen Neu-Ausschreibung der Gemeinschaftsdiagnose teilgenommen und neue Verträge erhalten", teilte das Ministerium mit.

Weiterhin wirken das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) mit dem Wiener Institut für Höhere Studien mit. Sie hatten 2016 den Zuschlag für einen längeren Zeitraum bekommen. Das DIW hatte seinerzeit eine Bietergemeinschaft mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung aus Wien gebildet.

