Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



US-Geschäft in unsicheren Zeiten: Auf dem Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag am 21. Juni in Stuttgart erhalten deutsche Firmen Expertenrat zum Auf- und Ausbau ihrer Tätigkeit in den USA im Rahmen der aktuellen wirtschaftspolitischen Lage. An der Veranstaltung der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern wird neben Fachleuten und Unternehmern auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut teilnehmen.



Was bedeutet der America-First-Kurs der US-Regierung für deutsche Unternehmen? Welche Risiken, Hindernisse aber auch Chancen hat die deutsche Wirtschaft von veränderten transatlantischen Beziehungen zu erwarten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des 5. Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstages am 21. Juni in Stuttgart.



Fachexperten und hochrangige Vertreter deutscher Unternehmen, die bereits erfolgreich auf dem US-Markt tätig sind, teilen ihre Erfahrungen mit Firmen, die sich in den Vereinigten Staaten ansiedeln oder ihr US-Geschäft ausbauen wollen.



Auf dem Podium wird auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut erwartet. Der Deutsch-Amerikanische Wirtschaftstag findet in diesem Jahr im Rahmen des Wirtschaftskongresses GlobalConnect in Stuttgart statt. Veranstalter sind die Deutsch-Amerikanischen Handelskammern (AHK USA) in Kooperation mit den Delegierten der Deutschen Wirtschaft in Washington (RGIT) und San Francisco sowie der IHK Region Stuttgart.



In Paneldiskussionen und Workshops geht es unter anderem um das Verhältnis deutscher Unternehmen zur US-Regierung, wobei besonders die jüngst verhängten Strafzölle sowie der Streit um die Iran-Sanktionen Gesprächsthemen sein werden. Zudem werden aktuelle Entwicklungen im Visa- und Einwanderungsrecht, Vertriebsstrategien in den USA sowie Chancen und Risiken der digitalen Transformation diskutiert. "In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen in den transatlantischen Beziehungen spielen die Deutsch-Amerikanischen Auslandshandelskammern eine immer wichtigere Rolle, um unsere Handelsbeziehungen zu erweitern und positive wirtschaftliche Impulse zu geben", sagt Stefanie Ziska, Geschäftsführerin der AHK USA-Atlanta.



Die Veranstaltung wird u. a. vom US-Bundesstaat Alabama gesponsert. Auch weitere US-Bundesstaaten präsentieren sich auf dem Messestand der AHK USA in Stuttgart, ebenso wie eine Reihe von amerikanischen und deutschen Unternehmen.



Termin: Deutsch-Amerikanischer Wirtschaftstag Messe Stuttgart Donnerstag, 21. Juni 2018, 8:30-16:00 Uhr



Eintrittskarten unter: www.da-wt.com Anmeldung für Journalisten: www.messe-stuttgart.de/global-connect



Pressegespräch: Donnerstag, 21. Juni 2018, 16:00 Uhr - Stand der AHK USA



Mit den Geschäftsführern der AHK USA, Dietmar Rieg (AHK USA-New York), Mark Tomkins (AHK USA-Chicago), Stefanie Ziska (AHK USA-Atlanta), sowie Daniel Andrich (Delegierter der Deutschen Wirtschaft, Washington) und Kristian Wolf (Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft, San Francisco)



Über die Veranstaltung: Der Deutsch-Amerikanische Wirtschaftstag findet seit 2013 jährlich auf Einladung der Deutsch-Amerikanischen Auslandshandelskammern (AHK USA) statt und richtet sich an Unternehmen, die sich in den Vereinigten Staaten ansiedeln wollen oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA ausbauen möchten.



Über uns:



Die Deutsch-Amerikanische Handelskammer (AHK USA) besteht aus den Hauptniederlassungen in Atlanta, Chicago, New York und San Francisco sowie Zweigstellen in Detroit, Houston, Philadelphia und Pittsburgh. Mit rund 2.500 Mitgliedern, einem umfangreichen internationalen Netzwerk und einem breiten Spektrum an Aktivitäten und Dienstleistungen ist die AHK USA die erste Wahl, wenn es um Geschäfte zwischen den USA und Deutschland geht. Darüber hinaus vertritt der Delegierte der deutschen Wirtschaft (RGIT) die Interessen der deutschen Wirtschaft sowohl gegenüber der US-Regierung als auch gegenüber anderen internationalen Organisationen mit Sitz in Washington, D.C. und fungiert als Verbindungsbüro. AHKs sind eng mit den Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Deutschland verbunden. Der Dachverband der IHKs ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der für 3,6 Millionen Wirtschaftsunternehmen in Deutschland spricht und die AHKs koordiniert und unterstützt. Das Deutsche Kammer Netzwerk (AHK) bietet weltweit über 140 Standorte in 92 Ländern Erfahrung, Verbindungen und Dienstleistungen an.



OTS: Deutsch Amerikanischer Wirtschaftstag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131062 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131062.rss2



Pressekontakt: Catharina Schaefer Marketing Communication Manager



AHK USA-Atlanta 1170 Howell Mill Road, Suite 300 | Atlanta, GA 30318 Mobil: +49 174 4346625 Office: +1 (404) 586-6813 E-Mail: cschaefer@gaccsouth.com www.da-wt.com