Mainz (ots) - Woche 25/18 Dienstag, 19.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011



5.50 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012



( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.20 Ermittler! Beweise auf dem Prüfstand



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Ermittler! Teenager im Visier



8.50 Ermittler! Im Dunkel der Nacht



9.20 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016



10.05 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.20 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 ZDF-History Wir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres Urlaubs Deutschland 2018



14.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017



16.35 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018



17.20 ZDF-History Skandal! Deutschlands große Politaffären Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Rommel - Mythos und Wahrheit Deutschland 2011



23.10 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011



23.55 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011



0.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017



1.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3D St. Paul's Cathedral Großbritannien 2017



2.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Machu Picchu Großbritannien 2017 2.50 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Petra Großbritannien 2017



3.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017



4.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Jerusalem Großbritannien 2017



