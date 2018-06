Die Berliner Koalition ist erst kurz im Amt und schon zerstritten. Drei mächtige Spitzenbeamte müssen die Regierung wieder auf Kurs bringen. Was sie eint: ihr Interesse für Wirtschaft.

Berlin, an einem Montagvormittag Anfang Juni: In einer umgebauten Lagerhalle am Spreeufer tritt Markus Kerber ans Rednerpult. Im Publikum sitzen hippe Jungunternehmer, die von dem Staatssekretär des Innenministeriums ausgezeichnet werden sollen. Vor der Tür ziehen junge Touristen Rollkoffer hinter sich her, Berlins Partymeile ist nicht weit entfernt. Eigentlich ist das hier eher kein Ambiente für grundsätzliche Worte über Heimatgefühle, zumal es bei der Feier eigentlich um das "Land der Ideen" gehen soll. Aber das stört Kerber nicht. Heimat sei ein Dreiklang aus Tradition, Gegenwart und Zukunft, ruft er den jungen Gästen zu: "Heimat ist das, was wir daraus machen wollen."

Kerber arbeitet erst seit einigen Wochen für Innenminister Horst Seehofer, in früheren Phasen seinen Lebens war der promovierte Volkswirt unter anderem Investmentbanker, Chef der Grundsatzabteilung im Finanzministerium und Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.

Jetzt ist er einer der drei Männer, die zwar nie in Talkshows zu sehen sind, aber entscheidend für den Erfolg und vor allem für den Zusammenhalt der Bundesregierung sind. Wie Helge Braun, der Kanzleramtsminister, und Wolfgang Schmidt, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium sowie Vertrauter von Vizekanzler Olaf Scholz, hat Kerber den Auftrag, die Fliehkräfte der Koalition zu bändigen. Und die angekündigten Reformen voranzutreiben.

Das ist nicht leicht, weil Union und SPD sich in ihren ersten 100 Tagen mehr gegeneinander als miteinander profilierten - und weil CDU und CSU ihren Zwist aus Wahlkampfzeiten um die richtige Ausrichtung der Asyl- und Flüchtlingspolitik mit großer Härte weiterführen. Kerber hat ein CDU-Parteibuch, besetzt aber als beamteter Staatssekretär mit Zuständigkeit für Heimat und Integration eine Schlüsselposition in einem CSU-Ministerium. Wenn ihm etwas einfällt, was sowohl den Scharfmachern in der CSU als auch den liberaleren Merkel-Anhängern gefällt, kann das der Regierung viele Reibereien ersparen.

Dafür ist Machtbewusstsein und Resolutheit nötig, aber auch die Fähigkeit, sich zurückzunehmen. Kerber zitiert bei seinem Auftritt in Berlin deshalb einen Gastbeitrag, den die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kürzlich veröffentlicht hat. Als Autor wurde Seehofer genannt, tatsächlich hat Kerber den Text für seinen Chef geschrieben. Hier zitiert Kerber also eigentlich Kerber, nicht Seehofer. Aber so müssen Staatssekretäre mit Ideen und Sendungsbewusstsein mitunter arbeiten. Schließlich sollen die Minister glänzen. Die Staatssekretäre haben dafür zu sorgen, dass die Ministerialbürokratie effizient und geräuschlos funktioniert.

Die Stärkeren von ihnen haben dabei schon immer auch Politik gemacht. "Wir sind keine Politiker, aber wir machen Minister", sagt ein Amtskollege von Kerber selbstbewusst. "Wir spielen Beethovens Neunte, egal, wer dirigiert." Welche Melodie also spielen Braun, Schmidt und Kerber, die wichtigsten Spitzenbeamten der großen Koalition?

Hart in der Sache

Markus Kerber wollte eigentlich weniger statt mehr arbeiten, als Horst Seehofer ihn im Frühjahr anrief und zum Gespräch einlud. Beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) war er im März vergangenen Jahres ausgeschieden, nachdem Monate zuvor ein Hirntumor gefunden worden war. Die Krankheit war beim Anruf schon überstanden, aber Kerber war nicht mehr der Gleiche, zumindest dachte er das seinerzeit.

Dem BDI hatte er während seiner ...

