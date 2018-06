Wolfsburg (ots) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Olaf Janßen komplettiert zur neuen Saison das Trainerteam des VfL Wolfsburg. Der 51-Jährige, der 241 Bundesligapartien für den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt bestritt und dabei insgesamt 17 Treffer erzielte, unterstützt künftig als Assistenztrainer neben Eddy Sözer Cheftrainer Bruno Labbadia. Der ehemalige Defensivspieler kommt von West-Regionalligist FC Viktoria Köln, wo er seit Januar 2018 als Chefcoach tätig war. Beim VfL unterzeichnete Janßen einen Vertrag bis 2019.



"Mit Olaf Janßen haben wir eine gute Ergänzung für unser Trainerteam gefunden. Er bringt viel Erfahrung mit und ist ein echter Teamplayer. Unser Dank gilt auch den Verantwortlichen des FC Viktoria Köln, die seinem Wechselwunsch entsprochen und ihn trotz eines noch laufenden Vertrages nach Wolfsburg haben ziehen lassen", sagt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Cheftrainer Bruno Labbadia ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Olaf, der ein großes Fachwissen einbringt und auch menschlich eine echte Verstärkung für uns ist." Auch Olaf Janßen freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Arbeit in der Bundesliga ist eine große Herausforderung, die ich gerne annehme. Der VfL Wolfsburg bietet optimale Möglichkeiten, um erfolgreich arbeiten zu können. Dennoch verlasse ich Köln natürlich auch mit einem weinenden Auge, denn die Arbeit dort hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich drücke der Viktoria alle Daumen, dass der Aufstieg in der kommenden Saison gelingt."



Bei den Zweitligisten Dynamo Dresden und FC St. Pauli sammelte Olaf Janßen nach seiner aktiven Karriere Erfahrung als Cheftrainer, außerdem war er als Co-Trainer unter anderem beim TSV 1860 München, dem VfB Stuttgart sowie der aserbaidschanischen Nationalmannschaft unter Berti Vogts tätig. Als Spieler durchlief der gebürtige Krefelder diverse deutsche U-Nationalmannschaften und holte 1988 mit der Olympia-Auswahlelf bei den Sommerspielen in Seoul die Bronzemedaille.



