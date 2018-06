Frankfurt - Der Euro hat sich zum Wochenstart zum Dollar unter dem Strich wenig bewegt. Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1613 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Gefragt waren Währungen, die als sichere Anlaufstelle in unsicheren Zeiten gelten.

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro zum Wochenstart folglich etwas ab. Die Gemeinschaftswährung geht am späten Nachmittag bei 1,1549 Franken um. Der US-Dollar stieg zum Franken am Morgen über Parität, schwächte sich danach aber ebenfalls ab. Am Montag-Nachmittag kostet er 0,9945 Franken.

Auch der japanische ...

