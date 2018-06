Börsechef Christoph Boschan: "Grüne und nachhaltige Kapitalanlagen sind längst ein zentrales Thema der internationalen Finanzmärkte. Der VÖNIX ist die Benchmark für nachhaltiges Investieren in Aktien in Österreich. Auch im Bereich der Anleihen unterstützt die Wiener Börse die Nachhaltigkeit und Transparenz der Kapitalmärkte und bietet österreichischen sowie internationalen Emittenten seit diesem Jahr eigens eine Plattform für Green und Social Bonds." Und was genau macht die Wiener Börse in diesem Zusammenhang? Seit heuer gibt es einw Green- und Social Bonds-Plattform auf der Homepage. https://www.wienerborse.at/emittenten/anleihe-emission-listing/green-und-social-bonds/ Aktuell sind fünf Green Bonds...

Den vollständigen Artikel lesen ...