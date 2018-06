Mainz (ots) - Woche 25/18



Mo., 18.6.



Bitte Programmänderung beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Asylstreit in der Union - Machtkampf zwischen CDU und CSU Moderation: Matthias Fornoff



19.40 Patienten im Visier (VPS 19.25)



(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Di., 19.6.



Bitte Programmänderung beachten:



17.00 ZDF WM live Polen - Senegal Vorrunde Gruppe H . . .



In der Halbzeitpause: gegen 17.45 heute Xpress (HD/UT)



(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 30/18



Mi., 25.7.



Bitte Programmänderung beachten:



0.15 Dokumentation (VPS 0.14)



("ZAATARI - Leben im Flüchtlingslager" wird auf Mi., 1.08.2018, 0.15 Uhr verschoben.)



------------------------------------



4.00 Dokumentation (VPS 3.59) (von 0.15 Uhr)



(Die Wiederholung "ZAATARI - Leben im Flüchtlingslager" wird auf Mi., 1.08.2018, 3.15 Uhr verschoben.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246