Mit Audi-Chef Rupert Stadler ist zum ersten Mal in der Dieselaffäre ein aktuelles Vorstandsmitglied festgenommen worden. Was alles passiert ist und wie es mit Stadler und bei Audi weiter geht.

Was ist passiert?

Rupert Stadler ist laut der Staatsanwaltschaft München II am Montagvormittag an seinem Wohnort bei Ingolstadt festgenommen und dann der Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Er habe noch keine Angaben zur Sache gemacht. Stadler wolle sich aber äußern, nachdem er mit seinem Verteidiger gesprochen habe, sagte der Staatsanwalt. Der Verteidiger nehme jetzt Akteneinsicht und wolle am Dienstag mit Stadler darüber sprechen, so dass die Vernehmungen frühestens ab Mittwoch beginnen sollten.

Wo Stadler einsitzt, sagte der Staatsanwalt nicht. Eigentlich wäre bei Haftsachen der Münchner Justiz das Gefängnis in München-Stadelheim die erste Adresse. Aber in Stadelheim sitzt seit September bereits ein anderer Beschuldigter im Audi-Dieselskandal ein, ein ehemaliger Porsche-Vorstand. Und Beschuldigte im selben Verfahren sollen keinen Kontakt haben.

Warum ist die Festnahme heute erfolgt?

Mit der Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler wollte die Staatsanwaltschaft eine mögliche Beeinflussung von Zeugen oder Beschuldigten im Dieselskandal verhindern. Seit der Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen Stadler und der Durchsuchung seiner Wohnung vor einer Woche habe sich beim Tatvorwurf nichts Neues ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag in München. "Aber es gab Hinweise, dass die Gefahr einer Verdunkelungshandlung besteht. Und das hat zu dem Haftbefehl geführt."

Kommt Stadler auf Kaution frei?

Möglich, aber unwahrscheinlich. Die Gefahr der Verdunklung bestehe weiterhin, sagte ein Staatsanwalt der Zeitung "Welt".

Wer führt jetzt Audi, wenn der Vorstandsvorsitzende in Untersuchungshaft sitzt?

Klar ist: Bei Audi gibt es keinen offiziellen Stellvertreter und auch kein "Notfallprotokoll". Wohl auch deshalb verdichten sich die Anzeichen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...