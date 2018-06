BERLIN (Dow Jones)--Nach einem Asylkompromiss zwischen CDU und CSU fordern die Sozialdemokraten die Einberufung eines Koalitionsausschusses vor dem EU-Gipfel Ende Juni. Das erklärte SPD-Chefin Andrea Nahles in Berlin. Es gebe keinen Automatismus für eine Zustimmung ihrer Partei, sollten sich CDU und CSU in der Asylfrage tatsächlich einigen. Es gehe dabei aber nicht darum, ob abgelehnte Asylbewerber das Land verlassen müssten, sondern wie.

"Ich kann nur sagen, dass das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, dem Ansehen der Politik in Deutschland geschadet hat", kritisierte Nahles die Koalitionspartner. Ein Koalitionsausschuss wird nötig, wenn erhebliche Meinungsverschiedenheiten in einem Regierungsbündnis bestehen und überhand zu nehmen drohen.

Die 47-Jährige kündigte außerdem an, dass die SPD einen Vorschlag für beschleunigte Asylverfahren vorlegen will. De facto würden damit die Regelungen für die sogenannten sicheren Herkunftsländer auf andere EU-Staaten angewendet. Flüchtlinge, die bereits in einem anderen Mitgliedsland Asyl beantragt haben, könnten dann dorthin zurückgeschickt werden, so die Idee hinter dem SPD-Vorschlag. Das Verfahren könnte dann binnen einer Woche entschieden werden, glaubt die SPD-Chefin.

Zuvor hatten die Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU), nach Krisensitzungen der Parteispitzen zunächst das Kriegsbeil begraben. Merkel erhält bis Ende Juni Zeit, um eine europäische Lösung zu erreichen und einen Alleingang Deutschlands beim Schließen der Grenzen zu verhindern.

In der Lesart besteht aber weiter ein entscheidender Unterschied zwischen Merkel und Seehofer. Während Merkel bei den gleichzeitig stattfindenden Pressekonferenzen betonte, es gebe keinen automatischen Mechanismus für die Verschärfung von Grenzkontrollen, verkündete Seehofer das Gegenteil.

June 18, 2018

