Die SUNfarming GmbH plant eine Unternehmensanleihe. Das Commitment ist per Pressemitteilung heute schon heraus, d.h. Details dürften in den kommenden zwei Wochen zeitnah erfolgen. Anbei die Pressemitteilung (bleiben Sie dran - Meldung wird live verändert): Die SUNfarming GmbH, ein internationaler Spezialist in der Realisierung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Projekten, plant in Abhängigkeit vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...