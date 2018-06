Bonn (ots) - Davon träumen alle Verlage: Als erste Zeitung Österreichs führte die Kleine Zeitung 2016 eine Paywall ein - und hatte damit sofort Erfolg. In kürzester Zeit verkaufte der Verlag 26.000 neue Abos. Im Interview mit der drehscheibe, dem Magazin für Lokaljournalisten der Bundeszentrale für politische Bildung, erklärt Walter Hauser, Geschäftsführer "Lesermarkt" der Kleinen Zeitung, das Konzept: "Der Erfolg hängt stark mit der guten Vorbereitung zusammen." Zunächst wurden zukünftige kostenpflichtige Artikel für die Leser gekennzeichnet. "Anschließend forderten wir die Leser auf, sich zu registrieren, wenn sie Interesse an den Paid-Artikeln hätten", sagt Hauser. 100.000 Leser folgten dem Aufruf. "Nach der Einführung der Bezahlschranke konnten wir dann viele Abos verzeichnen."



Die Kleine Zeitung löste außerdem die Trennung zwischen Print- und Digitalredakteuren auf und richtete einen Newsdesk ein. "In einem Dreischichtsystem werden von 6 bis 24 Uhr Inhalte produziert." Hauser betont: "Unser Hauptziel ist es, unsere 270.000 Printabonnenten mitzunehmen auf die digitale Reise."



Hier geht es zum Interview: www.bit.ly/drehscheibe-interview-hauser



Hauser wird die Strategie der Kleinen Zeitung auch auf dem 24. Forum Lokaljournalismus, das vom 20. bis 22. Juni in Nürnberg stattfindet, präsentieren. "Wenn aus Ideen Lösungen werden" lautet der Titel des Forums, das die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb in Kooperation mit den Nürnberger Nachrichten ausrichtet. In der Messe Nürnberg debattieren Experten aus Medien, Wissenschaft und Politik über Innovationen im Journalismus, die Herausforderungen von Digitalisierung und demografischem Wandel und darüber, wie sich ein moderner und leistungsstarker Lokaljournalismus in Zukunft positionieren muss, um sich auf dem medialen Markt behaupten zu können.



Die bpb wird das Forum unter blog.drehscheibe.org begleiten. Nähere Infos gibt es hier: www.bit.ly/info-forum-lokaljournalismus



