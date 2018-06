Hier geht's zum Video

Der Security Token ist die erste Art der Kryptowährungen, die von der BaFin zugelassen und reguliert wird. Doch was steckt dahinter? Wie funktioniert der Securuty Token? Was hat sich in der Welt der digitalen Währungen getan? Und wo herrscht noch Nachhol-Potenzial - sowohl bei Regulierung als auch Innovationen? Mehr dazu in diesem Interview mit Crypto Activist Dr. Michael Gebert und Johanna Claar