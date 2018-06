Berlin (ots) -



Beauty- und Fashiontrends auf Europas größtem Jugendevent - YOU Look Modelcontest 2018 - 6. Street Art und Graffiti-Meisterschaft Berliner Schulen im Sommergarten - Neu: funkelnde Festival-Rucksäcke von Funkelfetisch und Pop-up Nails von NAILD



Ob Beauty Bar oder Studio DIY (Do it yourself): Vom 22. bis 24. Juni 2018 können Teens auf Europas größtem Jugendevent angesagte Lifestyle-Neuheiten, wie leuchtende Festivalturnbeutel oder Pop-Up Nails entdecken oder an Wettbewerben rund um Beauty & Fashion teilnehmen. Wer die Chance ergreifen möchte, im internationalen Modelbusiness durchzustarten, kann sich beim YOU LOOK Modelcontest 2018 bewerben. Die Battle of Schools geht dieses Jahr bereits in die sechste Runde. Bei der jährlich stattfindenden Street Art- und Graffiti-Meisterschaft sprayen mehr als fünf Berliner Schulen live und outdoor in der Festival-Area. Ein großer Action-Pool im Sommergarten des Berliner Messegeländes, angesagte Online-Stars hautnah und Sportangebote satt runden das vielfältige Festival-Programm ab.



YOU Look Modelcontest 2018: Girls and Boys wanted!



Das YOU Summer Festival wird drei Tage lang zum Model-Laufsteg: Europas größtes Jugendevent und IZAIO Management veranstalten gemeinsam den YOU Look Modelcontest 2018. Die beiden Gewinner (one girl, one boy) werden von der international erfolgreichen Model Agentur IZAIO Management unter Vertrag genommen und können sich auf ein exklusives Fashionshooting mit Star-Fotografin Valeria Mitelman freuen. Zusätzlich winkt den Gewinnern ein SONY XPERIA XZ1. Bis zum 20. Juni 2018 können sich Mädchen und Jungs im Alter von 14 und 19 Jahren und einer Mindestgröße von 1.75 m (Girls) und 1.85 m (Boys) per E-Mail bei youlook@izaio.de bewerben oder das Bewerbungsfoto oder -video auf Instagram mit IAMIZAIO taggen. Wichtig sind aktuelle und aussagekräftige Fotos und Videos mit Angabe von Anschrift, Konfektionsgröße, Alter, Größe und Kontaktadresse. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sind online hier zu finden: www.you.de/teilnahmebedingungen.html. Aus allen relevanten Bewerbungen wählt eine Fachjury die beiden Finalisten - diese werden auf der YOU Summer Stage im Sommergarten am Sonntag, 24. Juni um 16 Uhr feierlich bekannt gegeben. Neue Gesichter, Typen und Trends: [streets] sucht auf Europas größtem Jugendevent die Stars und Sternchen von morgen. Die Berliner Agentur castet und vermittelt Kleindarsteller und Komparsen für Film- und Werbeproduktionen. Interessierte können sich an allen drei Tagen direkt am Stand bewerben.



Graffiti Art goes YOU Summer Festival



Auf die Dose, fertig, spray: Graffiti-Fans können auf Europas größtem Jugendevent im Sommergarten um die Wette sprayen oder sich beim Sketchen austoben. Die besten Sprayer schaffen es in die Finalrunde der Battle of Schools. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse in den Hauptschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen. Erstmalig werden kirgisische Street Art Künstler mit am Start sein. In Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt sowie dem Goethe Institut, können Besucher den Künstlern beim Malen großflächiger YouTuber-Portraits im Sommergarten über die Schulter schauen.



Leuchtende Turnbeutel und jede Menge Star Merchandise



Funkelfetisch kommt auf's YOU Summer Festival und begeistert Festivalgänger mit dem Must-Have der Festival-Saison: Der Funkelbag. Auf Festivals und Partys kann es schon mal passieren, dass man seine Freunde verliert, besonders bei Dunkelheit. Trägt man den leuchtenden Party-Rucksack, sticht man für 16 Stunden durch die beleuchteten Tragriemen aus El-Wire (Leuchtschnur) sofort aus der Masse heraus. Der Rucksack enthält zwei handelsübliche AA Batterien und erhöht die eigene Sichtbarkeit auf Festivals, aber auch im Straßenverkehr. Sprichwörtlich süße Mode erwartet Fashionistas bei Candyrain. Das Markenzeichen des Labels sind farbenfrohe Styles mit ausgefallen Details. Luisa Crashion ist das Gesicht und die Designerin der Marke Crashionheart. Als Lifestyle & Beauty YouTuberin begeistert sie ihre Fanbase auf dem YOU Summer Festival mit femininen und zugleich lässigen Styles. Maarieyes präsentiert auf Europas größtem Jugendevent die Modelinie MAARIEYES der gleichnamigen Influencerin, bekannt aus Instagram und YouTube. Marrieyes hat ihre erste Modelinie gelauncht, die mit coolen und lässigen Streetstyles besticht. Deichmann begeistert Schuhliebhaber mit den neuesten Schuhtrends und einer großen Auswahl an verschiedenen Designs. Ein Must-have für jeden Streetwear-Fan sind die lässigen Hoodies von Yentelier. Das Label präsentiert auf Europas größtem Jugendevent eine große Auswahl an Hoodies.



Der neueste Beautyschrei: Pop-up Nails



PR-Sugar lässt in Halle 18 die Herzen aller Beautyfans höher schlagen: Besucher erwartet auf 300 Quadratmetern das SUGARVERSE, das Beautyparadies des YOU Summer Festivals. Beautynistas erfahren alles über neue Beautyinnovationen und Fashiontrends von Brands und Firmen, wie 11Teamsports, Famous Face Academy oder Der Original Make-Up Radierer. Das Mikrofasertuch entfernt selbst wasserfestes Make-Up in Sekundenschnelle ohne Chemie, nur mit Wasser und ist für alle Hauttypen geeignet. Bye, bye Gel- oder Acrylnägel: Die perfekte Alternative zu Nagelstudios und einer klassischen Maniküre präsentiert NAILD mit den Pop-up Nails: Das sind wiederverwendbare, künstliche Fingernägel zum Aufkleben, die sich leicht an die eigene Nagelform anpassen und lösen lassen. Nebenbei können sich Beautyfans noch ein neues Hair- und Face-Styling verpassen lassen. Highlight ist die SUGARVERSE-Bühne mit Workshops von Beautybloggern und Starstylisten sowie spannende Talk-Runden mit Lena Bröder, Miss Germany 2016 und DSDS (Deutschland sucht den Superstar)-Star Melody Haase.



Körperkunst Henna Berlin präsentiert auf dem YOU Summer Festival einzigartige Henna-Designs für jeden Anlass, egal ob als Mode-Statement, zur Hochzeit oder für die nächste Party. Die Entwürfe sind originell und die Henna-Paste hausgemacht und mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen. Was die Haut wirklich braucht und welche Beauty-Sünden gar nicht gehen, erfahren Besucher beim Clear Start Skin-Talk von Dermalogica. Und das Beste: Man kann sich auch gleich als Clear Start Brand Ambassador bewerben und mit etwas Glück das neue Markengesicht werden.



Wer für die eigenen vier Wände eine Veränderung sucht, der schaut bei der großen Postershow von Close Up vorbei. Bei über hundert Postermotiven und günstigen Messerabatten haben Besucher die "Qual der Posterwahl". Bravo präsentiert auf Europas größtem Jugendevent nicht nur den coolen Textmarker "Pilot Pen", sondern lässt Jugendliche beim 25 Seconds-Game auch in kurzen Mal-Battles auf Tablets gegeneinander antreten. Damit alle etwas vom dem Malspaß haben, wird die Zeichenaktion auf einer großen Leinwand live übertragen.



FUJIFILM Instax ist wieder mit einem coolen Stand vor Ort in Halle 18: Besucher können auf Europas größtem Jugendevent Produkte testen, Sofortbilder machen und als Andenken auch gleich direkt mit nach Hause nehmen. Alles Pasta oder was? Teigwaren Riesa präsentiert sich auf dem YOU Summer Festival mit einer gemütlichen Lounge und einer Info-Ecke, in der sich alles um die Marke "Riesa Nudeln" dreht. Schleckermäuler können sich auf Nudelmilchreis mit Mango-Maracuja-Topping freuen. Außerdem gibt es Tutorials für die Zubereitung der verschiedensten Pastagerichte auf einer Video-Leinwand zu sehen - Nachkochen ist hier mehr als erwünscht.



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf www.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.



Über das YOU Summer Festival



Das YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters auf Europas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Mal ist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sich in drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform für Lifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qm großen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovative Sportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunft planen. Veranstalter ist die Messe Berlin.



