Nach dem massiven Ausverkauf vom Freitag hat sich der XAU/USD am Montag in einer relativ engen Handelsspanne bewegt, da das Edelmetall durch die hohe Risikoaversion gestützt wurde. Zuletzt notierte Gold auf 1.280 Dollar. Die politischen Kapriolen in Deutschland und die Furcht vor einem globalen Handelskrieg ließen die Marktteilnehmer in sichere Anlagehäfen ...

