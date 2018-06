ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag in der europäischen Börsenrangliste ganz hinten eingereiht - zumindest was die bedeutsameren Plätze angeht. Nach unten gezogen wurde der Index von stärkeren Kursverlusten bei einigen Schwergewichten. Wie an den meisten anderen Plätzen auch, zogen es die Anleger angesichts des sich verschärfenden Handelskonflikts zwischen den USA und China vor, sich von Aktienpositionen zu trennen.

Als weiterer Belastungsfaktor speziell für die Schweiz kam hinzu, dass der Franken etwas aufwertete. Die Schweizer Devise gilt vielen Akteuren an den Finanzmärkten als sicherer Hafen in Krisenzeiten - ähnlich wie der Yen. Durch einen aufwertenden Franken verschlechtert sich aber die internationale Wettbewerbsfähigkeit Schweizer Unternehmen.

Der SMI verlor 1,4 Prozent auf 8.520 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und mit Sika eine unveränderte Aktie gegenüber. Umgesetzt wurden 39,2 (Freitag: 110,6) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten rangierte das Schwergewicht Novartis ganz am Ende mit einem Minus von 2,5 Prozent auf 73,72 Franken. Barclays hat die Verkaufsempfehlung mit einem auf 70 von 75 Franken gesenkten Kursziel bekräftigt. Die Analysten liegen nach eigener Einschätzungen mit ihren Gewinnprognosen für Novartis deutlich über den Marktschätzungen, loben aber ansonsten die Strategie von Novartis, sich auf das innovative Pharmageschäft zu konzentrieren. Der Kurs des Konkurrenten Roche kam um 0,9 Prozent zurück.

An zweitletzter Stelle im SMI lagen UBS mit einem Minus von 1,9 Prozent. Auch die beiden anderen Bankentitel Julius Bär und Credit Suisse rangierten weit hinten, ebenso wie das Industrieschwergewicht ABB. Sowohl die Banken wie auch die Investitionsgüterbranche gelten als zyklisch und könnten einen von Strafzöllen überzogenen Welthandel besonders zu spüren bekommen.

Mit Nestle verzeichnete ein weiteres Schwergewicht ein deutliches Minus von 1,5 Prozent. Nestle reihten sich damit in einen europaweit schwache Kurse der Lebensmittelunternehmen ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.