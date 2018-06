Zürich - Die Schweizer Börse ist, wie auch die meisten weiteren europäischen Märkte, äusserst schwach in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI rutsche vor allem von den Sorgen um den sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und China bereits früh im Geschäft unter die Marke von 8'600 Punkten. In der zweiten Handelshälfte drückten die Abgaben der Schwergewichte Novartis den Index für kurze Zeit gar unter 8'500 Stellen. Nebst Novartis belasteten auch Nestlé, die Grossbanken und einige Zykliker den Handel.

Nachdem in der letzten Woche Aussagen der EZB zur Geldpolitik die Aktienkurse in die Höhe getrieben hatten, habe nun die Angst vor einer Eskalation in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China die Börse auf Talfahrt geschickt, erklärte ein Händler. Im Zuge der bereits gegenseitig erhobenen milliardenhohen Strafzölle drohen weitere Zölle auf einer Vielzahl von Produkten. Zusätzlich auf die Stimmung habe der in der deutschen Regierung entbrannte Streit in der Asylpolitik gedrückt, so der Händler weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) sackte bis Börsenschluss um 1,42 Prozent auf 8'519,57 Punkte ab; dies bei allerdings nicht allzu hohen Handelsvolumen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 1,25 Prozent ...

