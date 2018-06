Datenerfassung und -analyse, Zimmerverwaltung per App, Contentmarketing und Search Engine Optimisation - der ehemalige Bordellbetreiber Aurel Marx möchte das älteste Gewerbe der Welt digitalisieren.

Für das Gespräch möchte Aurel Marx dann doch lieber aus dem Garten gehen und drinnen weitersprechen, denn seine Profession gilt vielen als anstößig. Der gebürtige Bremer absolvierte ein Lehre zum Automechaniker, brach sein BWL-Studium mit Mitte zwanzig ab, zog nach Berlin und kam 2003 beim Bier mit zwei Freunden auf die Idee, mit einem Bordell Geld zu verdienen. Der damalige Wohnungsleerstand ließ das zu. Später war als sogar Berater an der Entwicklung des Prostituiertenschutzgesetzes beteiligt.

Die beiden anfänglichen Geschäftspartner waren rasch fort, Marx plötzlich alleiniger Mieter der Wohnung, die als Bordell fungierte. Geblieben ist die Art, ein Unternehmen zu gründen. 2016 saß er mit zwei anderen Bekannten beim Bier - einer Java-Entwickler und einer Ingenieur. Statt Wohnungen zu suchen, ging es nun ums Programmieren. Eine Software, die die Verwaltung der Belegung von Räumen steuert.

Sensoren an den Türen teilen die exakten Zeiten der Öffnung und Schließung der Tür mit, in der App können Betreiber auch am anderen Ende der Welt in Echtzeit verfolgen, wie die Zimmer genutzt werden - solche Sensoren verwenden unter anderem auch Hotelbetreiber, um zu ermitteln, ob das Zimmer belegt ist, um Heizung und Licht zu regeln. Hier wie dort verbieten sich Kameras, um zu überprüfen, ob sich Menschen in den Zimmern aufhalten.

Die Webseite des Unternehmens Cronosignum ähnelt in Ästhetik und Aufbau vollständig derer von zahllosen App-basierten Softwarelösungen. Das Angebot, mit der Software die Belegung von Räumen zu steuern, könnte so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...