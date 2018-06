Mainz (ots) - Montag, 18. Juni 2018, 19:20 Uhr



ZDF spezial Asylstreit in der Union - Machtkampf zwischen CDU und CSU Moderation: Matthias Fornoff



Der Asylstreit von CDU und CSU bleibt auch nach den Vorstandssitzungen beider Parteien ungeklärt. Nach Vertagung der Entscheidung sendet das ZDF heute Abend ab 19:20 Uhr ein "ZDF spezial".



Dazu spricht Matthias Fornoff mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele über den schwelenden Konflikt innerhalb der Schwesterparteien und mit dem CDU-Europapolitiker Elmar Brok über die Möglichkeiten einer europäischen Lösung in der Flüchtlingspolitik.



Worum geht es im Asylstreit in der Union? Warum ist das Verhältnis der Unionsparteien so zerrüttet? Was bezweckt Bundesinnenminister Seehofer mit seinem "Masterplan" in der deutschen Flüchtlingspolitik? Was genau überprüft die Bundespolizei an der Grenze, und was soll sich zukünftig ändern? Und welche Konsequenzen könnte der Unionsstreit für Europa haben?



