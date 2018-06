Pfäffikon (awp) - Der Verwaltungsrat der an der SIX kotierten Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm via Ausgabe von Put-Optionen an. Es sei geplant, bis zu 390'557 Namenaktien zu erwerben und später zu vernichten, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Dies entspreche ...

