EZB: Eurosystem fährt Anleihekäufe stark zurück

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 15. Juni 2018 mehr als halbiert. Insbesondere wurden weniger Staatsanleihen gekauft. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien lediglich um 4,225 (Vorwoche: 9,400) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Volkswirte: Erste TLTRO2-Rückzahlung ohne spürbare Auswirkungen

Die Banken des Euroraums können in dieser Woche erstmals Mittel vorfristig an die Europäische Zentralbank (EZB) zurückzahlen, die sie im Rahmen der zweiten Serie langfristiger und zielgerichteter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO2) vor zwei Jahren aufgenommen haben. Das dürfte zu einem Rückgang der Überliquidität im Bankensystem führen, sonst aber keine spürbaren Auswirkungen haben, meinen Analysten.

Gemeinschaftsdiagnose erneut mit DIW, Ifo und IWH

Auch in Zukunft wird derselbe Kreis führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute für die Bundesregierung die zwei Mal jährlich stattfindende "Gemeinschaftsdiagnose" über die Konjunkturentwicklung erstellen. Das geht aus einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. An der Konjunkturprognose beteiligt werden auch in den kommenden Jahren wieder das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Münchener Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung mit der Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich und das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

Merkel und Seehofer in entscheidendem Punkt weiter über Kreuz

Im Zerwürfnis um Grenzkontrollen und die richtige Flüchtlingspolitik haben sich CDU und CSU eine zweiwöchige Atempause verschafft. Nach Krisensitzungen beider Führungsgremien am Montag verständigten sich die Schwesterparteien auf einen Kompromiss und konnten einen Bruch vorerst verhindern. In der Lesart besteht aber weiter ein entscheidender Unterschied zwischen der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer.

SPD verlangt nach Asylkompromiss Koalitionsausschuss von Union

Nach einem Asylkompromiss zwischen CDU und CSU fordern die Sozialdemokraten die Einberufung eines Koalitionsausschusses vor dem EU-Gipfel Ende Juni. Das erklärte SPD-Chefin Andrea Nahles in Berlin. Es gebe keinen Automatismus für eine Zustimmung ihrer Partei, sollten sich CDU und CSU in der Asylfrage tatsächlich einigen. Es gehe dabei aber nicht darum, ob abgelehnte Asylbewerber das Land verlassen müssten, sondern wie.

Merkel und Macron wollen gemeinsamen EU-Reformvorschlag vorlegen

Deutschland und Frankreich wollen bei ihrem Treffen am Dienstag in Meseberg einen gemeinsamen Vorschlag für europäische Reformen vereinbaren, zuvor aber noch einzelne umstrittene Maßnahmen im Detail diskutieren. Das wurde aus der Bundesregierung bei einer Pressekonferenz betont. "Deutschland und Frankreich wollen morgen deutsch-französische Vorschläge erarbeiten, die dann in die Meinungsbildung beim Europäischen Rat Ende Juni einfließen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Trump: Menschen in Deutschland wenden sich wegen Migration gegen ihre Regierung

US-Präsident Donald Trump hat sich in die innenpolitische Debatte in Deutschland um die Einwanderungspolitik eingeschaltet und der Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Vertrauenskrise bescheinigt. "Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Thema Migration "erschüttert die ohnehin schon prekäre Koalition in Berlin", fügte er hinzu.

Kempf soll BDI-Präsident bleiben

Der amtierende Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, soll den Verband für zwei weitere Jahre anführen. Präsidium und der Vorstand schlugen ihn einstimmig erneut zur Wiederwahl vor, wie der BDI mitteilte. Die erste Amtsperiode des Präsidenten läuft turnusgemäß Ende des Jahres aus. Gewählt werden soll Kempf auf der Mitgliederversammlung am 26. November. Der 65-Jährige ist seit 1. Januar 2017 BDI-Präsident. Von 2011 bis 2015 war Kempf Vizepräsident des Verbandes.

Stromkunden zahlen knapp 1,5 Milliarden für Energiewende-Fehler

Unternehmen und private Haushalte haben im vergangenen Jahr knapp anderthalb Milliarden Euro wegen eines Webfehlers der Energiewende zusätzlich bezahlen müssen. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, betrugen 2017 die sogenannten Redispatch-Kosten 1,4 Milliarden und lagen damit so hoch wie nie zuvor.

Seoul: Lockerung der Sanktionen schon vor kompletter Denuklearisierung möglich

Im Atomkonflikt mit Nordkorea setzt die südkoreanische Regierung die Messlatte für den Abbau der Sanktionen offenbar etwas niedriger als die US-Regierung. "Unsere Haltung ist, dass die Sanktionen bestehen bleiben müssen, bis Nordkorea bedeutende, substanzielle Schritte hin zu einer Denuklearisierung unternimmt", sagte die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung Wha vor Journalisten in Seoul.

*DJ US/NAHB-Hausmarktindex Juni 68 (Mai: 70)

