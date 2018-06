Saudi-Arabien und Russland wollen die Ölproduktion erstmals seit zwei Jahren wieder ausweiten. Doch dagegen formiert sich Widerstand.

Es sollte ein harmonisches Treffen werden: In gewohnter Einigkeit wollte die Allianz der mächtigsten Erdöl-Staaten der Welt an diesem Freitag beschließen, die Produktion erstmals seit zwei Jahren wieder zu erhöhen. Doch kurz vor dem Treffen der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) in Wien kippt die Stimmung.

Innerhalb der Opec ist in den vergangenen Tagen ein heftiger Streit ausgebrochen. Iran, Irak und Venezuela opponieren offen gegen den Plan Russlands und Saudi-Arabiens, die seit Anfang 2017 existierende Förderkürzung wieder abzuschaffen.

Die jüngste Einigkeit der Opec steht damit vor dem Zerbrechen. Und ob das noch verhindert werden kann, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Obwohl die offizielle Opec-Konferenz erst am Freitag beginnt, wird wohl auch schon bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Opec-Seminar am Mittwoch und Donnerstag hinter den Kulissen der Wiener Hofburg heiß diskutiert werden.

Dabei hatten die Minister der 14 Opec-Staaten in den vergangenen zwei Jahren stets eine gemeinsame Front gebildet. Seit Anfang 2017 kappt die Organisation gemeinsam mit zehn Partnern ihre Produktion. 1,8 Millionen Barrel, so das Ziel, sollten täglich weniger gefördert werden als noch im Oktober 2016, dem Referenzniveau.

Ziel war es, das seit 2014 vom Boom der US-Schieferölförderer ausgelöste Überangebot am Markt abzubauen, die ...

