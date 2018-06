BERLIN (Dow Jones)--Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Berlin gegen zwischenstaatliche Abmachungen für die Rücknahme von Asylbewerbern ausgesprochen. Europa dürfe keine Lösung suchen, "ohne bilaterale oder zwischenstaatliche Dynamiken einzuschalten, die das Risiko in sich haben, zum Schengen-Ende zu führen", sagte Conte vor einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel.

Der Vertrag von Schengen besiegelte die Freizügigkeit in Europa ohne Grenzkontrollen. Conte verlangte gleichzeitig einen völlig neuen Ansatz bei der Bewältigung des Flüchtlingsansturms und ein Ende des umstrittenen Dublin-Systems. "Die Europäische Union muss ihre Perspektive ändern. Und ich glaube, dass sich Deutschland darüber bewusst ist", sagte der Politik-Neuling.

Sollte der Premier bei dieser Linie bleiben, sind das schlechte Nachrichten für Merkel. Bis zum EU-Gipfel Ende des Monats will sie versuchen, zwischenstaatliche Einigungen mit einigen Ländern wie Italien und Griechenland zu erzielen. Der Zeitplan gilt als äußerst ambitioniert. "Wir wollen natürlich die Probleme, die wir haben, beim Schopfe packen", sagte die Kanzlerin bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Sie hoffe, dass auch Deutschland in Europa bei Fragen der Migration auf Solidarität setzen könne.

Hinter der Kanzlerin lag vor dem Arbeitstreffen ein turbulenter Tag. Nach getrennten Krisensitzungen der Spitzen von CDU und CSU erzielten die Parteien eine vorläufige Entschärfung des tiefreichenden Streits über die Asylpolitik und Grenzkontrollen. Merkel bekommt zwei Wochen Zeit, um die europäische Lösung zur Rücknahme von Flüchtlingen zu erlangen. Gelingt dies in dieser kurzen Frist nicht, will CSU-Chef Horst Seehofer scharfe Grenzkontrollen anordnen. Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedsland Asyl beantragt haben, soll die Polizei dann an der Grenze abweisen.

Conte steht einer Regierung der Populisten der 5-Sterne-Bewegung und der rechtsgerichteten Lega Nord vor. Die Lega hat im Wahlkampf versprochen, einen harten Kurs gegen Migranten zu fahren. Der Regierungschef hat seinen Landsleuten angekündigt, in Europa für eine faire Verteilung der Flüchtlinge sorgen zu wollen. Italien fühlt sich seit langem von den Partnern im Stich gelassen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2018 13:50 ET (17:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.