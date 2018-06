Von Gabriel T. Rubin

WASHINGTON (Dow Jones)-- JP Morgan Chase & Co. hat eine Geldstrafe in Höhe von 65 Millionen Dollar akzeptiert, um so Vorwürfe aus der Welt zu schaffen, die US-Bank habe versucht, eine globale Zinssatz-Benchmark zu manipulieren. Bei der Strafe handelt es sich um die jüngste einer ganzen Reihe, die von der US-Regulierungsbehörde CFTC erhoben wurden, um Fehlverhalten der Finanzhäuser aus der Zeit der Bankenkrise zu ahnden. Die Commodity Futures Trading Commission warf JP Morgan vor, dass Mitarbeiter zwischen 2007 und 2012 falsche Berichte erstellt und versucht hätten, Dollar-Tauschkurse zu manipulieren, die Grundlage für eine Vielzahl von Derivaten waren. "Wir sind froh, diesen Vorgang hinter uns gebracht zu haben", kommentierte eine Sprecherin von JP Morgan die Einigung.

