Vonovia mit Victoria Park Angebot erfolgreich Bochum, 18. Juni - Das öffentliche Übernahmeangebot der Vonovia SE ("Vonovia") an die Aktionäre der schwedischen Wohnungsgesellschaft Victoria Park AB ("Victoria Park") war erfolgreich. Wie in einer formalen Ankündigung heute bereits bekanntgegeben wurde, hat Vonovia die für den Vollzug des Übernahmeangebots für Victoria Park festgelegte Mindestannahmeschwelle von über 50 % der Stimmrechte (auf voll ver-wässerter Basis und unter Berücksichtigung bestehender Call-Optionen) innerhalb der ursprünglichen Annahmefrist überschritten. Somit sind alle Bedingungen für den Vollzug des Angebots erfüllt. Nach vorläufigen Berechnungen wurden in der ursprünglichen Annahmefrist Aktien angedient, die mindestens 46 % der Stimmrechte in Victoria Park repräsentieren. Hinzu kommen Call-Optionen der Vonovia in Bezug auf 12,35 % (12,32 % auf verwässerter Basis) der Stimmrechte. Nach Ausübung der Call-Optionen wird Vonovia daher mindestens 58 % der Stimmrechte an der Victoria Park halten. Das endgültige Ergebnis wird am Morgen des 21. Juni feststehen, nachdem die finale Auszählung der in der ursprünglichen Annahmefrist angedienten Aktien abgeschlossen ist. "Wir haben ein einvernehmliches Angebot für die Übernahme der Victoria Park vorgelegt, weil wir in ein Unternehmen investieren wollen, bei dem - wie bei uns - der Mieter im Mittelpunkt der Strategie steht", sagte Rolf Buch, Vorsitzender des Vorstandes von Vonovia. "Nur wenn wir unseren Kunden eine hohe Qualität des Wohnungsbestandes und eine Verbesserung der Wohnbedingungen bieten können, ist unser Geschäftsmodell nachhaltig. Gemeinsam werden wir Synergien heben können, die sowohl den Mietern wie auch den Aktionären zugute-kommen." "Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Mehrheit der Aktionäre von Victoria Park Vonovias attraktives Angebot angenommen hat", sagte Per Ekelund, CEO von Victoria Park. "Vonovia verfügt über die Expertise, Wohnbedingungen in großem Umfang zu verbessern. Daher freuen wir uns sehr auf eine enge Zusammenarbeit mit unserem neuen Mehrheitseigentümer - eine perfekte Partnerschaft mit einer langfristigen und nachhaltigen Strategie." Vonovia hat zudem angekündigt, die Annahmefrist bis zum 3. Juli 2018 zu verlängern. Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, haben so die Möglichkeit, das Angebot in dieser Nachfrist anzunehmen. Die Abwicklung des Angebots für die während der ursprünglichen Annahmefrist angedienten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 28. Juni 2018 stattfinden. Diese Pressemitteilung stellt keine formale Ankündigung hinsichtlich des Vollzugs von Vonovias Übernahmeangebot für Victoria Park dar. Die formale Ankündigung wurde im Rahmen einschlägiger schwedischer Gesetze und Vorschriften erstellt und veröffentlicht und kann auf folgender Website eingesehen werden: http://de.vonovia-k.de Informationen zum Angebot Informationen zum Angebot sind unter http://de.vonovia-k.de/ verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Rene Hoffmann Klaus Markus +49 (0)234 314-1629 +49 (0)234 314-1149 rene.hoffmann@vonovia.de klaus.markus@vonovia.de Über Vonovia Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 394.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland und in Österreich. Der Portfoliowert liegt bei zirka 38,5 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter. Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland (Amtsgericht Bochum, HRB 16879) Über Victoria Park Victoria Park ist ein schwedisches Wohnungsunternehmen, das durch langfristiges Management und die an sozialen Kriterien ausgerichtete Unternehmensstrategie das Ziel verfolgt, seinen Mietern attraktiven Wohnraum zu bieten und dadurch in seinem wachsenden Wohnbestand in Schwedens Wachstumsregionen Wert zu schaffen. Zum 31. März 2018 umfasste das Immobilienportfolio von Victoria Park 1.083.000 Quadratmeter verteilt über 13.725 Wohnungen mit einem Marktwert von 16,2 Milliarden SEK. Die Aktien von Victoria Park sind zum Handel an der Nasdaq Stockholm Mid Cap zugelassen. Victoria Park ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach schwedischem Recht mit der Registernummer 556695-0738. Aktionäre der Victoria Park AB können kostenlose Kopien der Angebotsunterlage, sowie aller Ergänzungen oder Änderungen dazu, und alle anderen Dokumente, die Informationen zu dem Angebot enthalten auf der Internetseite der Vonovia unter http://de.vonovia-k.de) abrufen. Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ober die zukünftige Entwicklung von Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vonovia nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. 18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sprache: Deutsch Unternehmen: Vonovia SE Universitätsstraße 133 44803 Bochum Deutschland Telefon: +49 234 314 1609 Fax: +49 234 314 2995 E-Mail: investorrelations@vonovia.de Internet: www.vonovia.de ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A1ML7J1

