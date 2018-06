Citi Private Bank gratuliert Fernando Alonso herzlich zu seinem beeindruckenden Sieg im 24-Stunden-Rennen von Le Mans am vergangenen Wochenende.

Fernando Alonso gewann als zweifacher Formel-1-Weltmeister im Mai auch das Sechs-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Im Januar nahm er erstmals am "Rolex 24"-Rennen in Daytona teil. Zuvor war er im Mai 2017 bereits Teilnehmer am "Indianapolis 500"-Rennen. Bei allen vier Rennen wurde er von der Citi Private Bank gesponsert.

Gemeinsam mit Indianapolis 500 und dem Grand Prix von Monaco verkörpert das Rennen von Le Mans ein Drittel des "Triple Crown of Motor Racing". Nach seinem zweifachen Gewinn des Grand Prix von Monaco ist Fernando Alonso nun bestrebt, der zweite Rennfahrer zu werden, der das Triple Crown komplett gewinnen konnte.

"Fernando Alonso fuhr eines der aufregendsten Rennen von Le Mans, das ich jemals gesehen habe. Seine atemberaubende Nachtfahrt gilt als einer der größten Siege in der Motorsportgeschichte", so Peter Clive Charrington, Global Head of Citi Private Bank. "Er besitzt ein unerbittliches Streben nach Perfektion. Diese Eigenschaft in Verbindung mit seiner Bescheidenheit und seiner Professionalität lässt ihn zu einer Bereicherung für jedes Team werden und korrespondiert in hervorragender Weise mit den Führungsqualitäten auf die wir hier bei Citi so stolz sind und fordert uns jeden Tag heraus, stets das Beste für unsere Kunden zu erreichen. Wir fühlen uns geehrt, diese Reise gemeinsam mit ihm antreten zu können."

Citi Private Bank ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Privatbanken, die sich in den Dienst weltgewandter und vermögender Personen und Familien stellt, indem sie länderübergreifend maßgeschneiderte Privatkundengeschäfte anbietet. Mit verwalteten Vermögenswerten von rund 460 Milliarden US-Dollar rund um den Globus unterhält das Franchise-Unternehmen 48 Niederlassungen und bedient Kunden aus 116 Ländern. Citi Private Bank unterstützt ihre Kunden bei ihrem Wachstum und der Erhaltung von Vermögen und Wirtschaftsgütern, indem sie das Bargeld härter arbeiten lässt, Hinterlassenschaften bewahrt und familiären und geschäftlichen Bedürfnissen durch objektive Beratungsdienste und mithilfe einer Investment-Plattform mit wahrhaft offener Architektur gerecht wird. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Produkte und Serviceleistungen, die Kapitalmärkte, verwaltete Anlagen, Portfolio-Management, Trust- und Nachlassplanung, Investitionsfinanzierung, Banking und Flugzeug-Finanzierung sowie Kunst- und Sportberatung und zugehörige Finanzierungen umfassen.

Über Citi

Citi, die führende globale Bank, verfügt über etwa 200 Millionen Kundenkonten und tätigt Geschäfte in über 160 Ländern und Regionen. Citi bietet Privatkunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter in den Bereichen Privatkundengeschäft und Kreditvergabe, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Wertpapierhandel, Transaktionsdienste und Vermögensmanagement.

