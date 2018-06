Europäischer Verband der Automobilzulieferer (CLEPA) würdigt Echtzeit-Scanverfahren von Inteva für das Versteppen von Innenausstattungen

Inteva Products, LLC, einem weltweit führenden Tier-One-Automobilzulieferer für hochwertige Komponenten und Systeme, wurde am 13. Juni in Den Haag vom Europäischen Verband der Automobilzulieferer (CLEPA) die höchste Auszeichnung des Innovationspreises 2018 verliehen.

Inteva wurde für sein neues Echtzeit-Scanverfahren für das robotergestützte Versteppen von Fahrzeuginnenausstattungen ausgezeichnet. Die innovative Technologie wird für die Instrumententafeln der 2019er Modelle der Pick-ups Chevrolet Silverado und GMC Sierra eingesetzt.

Das neue Verfahren ermöglicht das "Live"-Scannen und die sofortige Anpassung des Programmpfades der robotergesteuerten Versteppungsgeräte während des Versteppens eines Bauteils. Dieser Ansatz verbindet führende Fortschritte beim Einsatz von Lasern in der Automobilfertigung mit den einzigartigen robotergestützten Versteppungstechnologien von Inteva. Durch diese Weiterentwicklung wird die durchschnittliche Durchlaufzeit einer versteppten Fläche um ca. 20 30 reduziert.

Bei den in Zusammenarbeit mit Deloitte organisierten CLEPA Innovation Awards 2018 werden Spitzenleistungen im Automobilbereich in den Kategorien Umwelt, Sicherheit, Konnektivität und Automation sowie Kooperation gewürdigt. Inteva wurde in der Kategorie "Kooperation" mit seinem Kunden General Motors ausgezeichnet.

"Wir sind stolz auf diese Anerkennung", sagte Lon Offenbacher, der CEO und President von Inteva Products. "Die Innovation des Echtzeit-Scannens war ein wahres Gemeinschaftsprojekt zwischen den talentierten Frauen und Männern von Inteva und unserem Kunden General Motors. Daher fühlen wir uns besonders geehrt, in der Kategorie "Kooperation" ausgezeichnet zu werden.

Inteva Products, LLC ist ein namhafter globaler Systemlieferant für die Automobilindustrie und bietet Automobilherstellern innovative, zuverlässige und umweltfreundliche Produkte, die zur Verbesserung der Qualität, Sicherheit und Leistung von Fahrzeugen beitragen. Inteva besitzt globale Ressourcen in den Bereichen Maschinenbau, Fertigung und Kundendienst für Schließsysteme, Innenausstattungssysteme, Motoren und Elektronik sowie Dachsysteme. Der 2008 gegründete Tier-One-Zulieferer konzentriert sich auf nachhaltiges globales Wachstum, hervorragenden Kundendienst und Innovationsförderung. Die Gründung von Inteva beruhte auf der Vorstellung von innovativen Lösungen und dem Einsatz praktischer Technologien zur Förderung wertorientierter Lösungen. Inteva beschäftigt weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Troy im US-Bundesstaat Michigan. Weitere Neuigkeiten des Unternehmens finden Sie auf der Produkte-Website von Inteva oder auf den Facebook-, LinkedIn- und Twitter-Seiten des Unternehmens.

