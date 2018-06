Freiburg (ots) - Den Automatismus eines nationalen Alleingangs, den Merkel jetzt wortreich bestreitet, behält die CSU als Faustpfand, das man notfalls wieder zücken wird. Dabei kalkuliert die CSU ganz kühl, dass die Kanzlerin auch in ihren eigenen Reihen Rückhalt verloren hat. Viele Christdemokraten halten nur so lange zu Angela Merkel, solange sie versucht, auf europäischer Ebene Fortschritte zu erzielen - Fortschritte, die aus heutiger Sicht unwahrscheinlich sind. http://mehr.bz/khs138g



