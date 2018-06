Angesichts der Kürzungen an der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie Unwägbarkeiten mit Blick auf den Handel und den Brexit appellierten die am Montag in Brüssel zusammengekommenen europäischen Landwirte und landwirtschaftlichen Genossenschaften an die EU, die verheerenden Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und für größere...

Den vollständigen Artikel lesen ...