Die Deutsche Rentenversicherung ist eine Institution, die für die finanziellen Verhältnisse im Ruhestand aber auch in Form vieler anderer Leistungen eine wichtige Rolle spielt. Denn auch wenn die gesetzlichen Leistungen häufig als unzureichend deklariert werden, bilden sie für die meisten Menschen in Deutschland die grundlage für ein finanziell gesichertes Leben. Wichtig kann dabei immer auch der Blick auf den Mindestbeitrag für die Rentenversicherung sein, was im Folgenden verdeutlicht wird.

Berechnung ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...