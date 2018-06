'Oberhessischen Presse' (Marburg) zu Klimaschutz/Schulze

Den bekanntermaßen höchst unterschiedlichen Interessen von Politik, Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Umweltverbänden beim Kohleausstieg gleichermaßen Rechnung zu tragen und dafür eine verlässliche Roadmap zu entwickeln, ist ambitioniert - zumal all das noch vor dem nächsten Klimagipfel in Kattowitz passieren sollte. Planlos, also mit leeren Händen, kann sich Svenja Schulze im Dezember nicht auf den Weg ins polnische Industrierevier machen. Dort mag zwar die Rote Laterne im Klimaschutzranking der EU-Staaten stehen, doch das ist für Deutschland kein Grund zur Beruhigung. Immerhin gibt sich die Bundesumweltministerin einsichtig und räumt ein, dass man sich hierzulande zu lange nicht intensiv genug um die Umsetzung des Kohleausstiegs gekümmert habe. Dieser nun wirklich nicht ganz neuen Einsicht Taten oder zumindest seriöse Absichtserklärungen folgen zu lassen, die bis zum Jahresende ein international vorzeigbares Ergebnis zeitigen, ist, freundlich gesagt, eine Herkulesaufgabe./yyzz/DP/mis

