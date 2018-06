Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Dienstag (10.00 Uhr) vor Vertretern aus mehr als 30 Ländern über Klimaschutz. Den jährlichen "Petersberger Klimadialog" hat Merkel 2010 selbst ins Leben gerufen, um den internationalen Kampf gegen die Erderwärmung voranzubringen. Deutschland steht derzeit in der Kritik, weil es seine Klimaschutzziele für das Jahr 2020 deutlich verpasst. Neben Merkel spricht zum Abschluss der Konferenz auch Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Das Kohleland Polen ist Ausrichter des nächsten Weltklimagipfels im Dezember in Kattowitz.

Es geht in den Klima-Verhandlungen derzeit unter anderem um Regeln für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und um Milliarden-Hilfen der Industrieländer für Staaten, die besonders von den Folgen der Erderwärmung bedroht sind./ted/DP/tos

