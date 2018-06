Der verschärfte Ton im Handelsstreit zwischen China und den USA belastet den chinesischen Aktienmarkt zunehmend. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, fiel am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Sommer vergangenen Jahres. Kurz nach der Handelspause gab der CSI 300 zuletzt etwas mehr als drei Prozent auf 3638 Punkte nach. Am Montag hatte der Handel in China feiertagsbedingt geruht.

Mit dem Kursrutsch am Dienstag baute der Index seine bisherigen Jahresverluste aus und steht jetzt schon zehn Prozent unter dem Stand von Ende 2017. Andere wichtige Aktienindizes wie der Dax, Dow Jones der Nikkei 225 haben in dem Zeitraum deutlich besser abgeschnitten.

China und die USA bewegen sich nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump auf einen Handelskrieg zu. Peking kündigte am Dienstag Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Milliarden Euro) in Auftrag gab. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, entsprechende Produkte zu bestimmen. China will mit "entschlossenen Gegenmaßnahmen" antworten. "Die Vereinigten Staaten initiieren einen Handelskrieg und verletzen die Gesetze des Marktes", sagte ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums./zb/jha/

