Zürich - Weltweit wächst die Zahl der Millionäre, und sie besitzen zusammen erstmals mehr als 70 Billionen US-Dollar. Von der gut laufenden Weltkonjunktur und den zulegenden Finanzmärkten haben im vergangenen Jahr allen voran Reiche in Asien und in Nordamerika profitiert. Aber auch in der Schweiz gibt es deutlich mehr Privatpersonen, die neu ein Vermögen von einer Million Dollar oder mehr besitzen.

Im Jahr 2017 ist weltweit das Gesamtvermögen der Dollar-Millionäre um knapp 11 Prozent angewachsen. Das sei der sechste Zuwachs in Folge und nach 2011 das zweithöchste Wachstum, schreibt die Beratungsgesellschaft Capgemini in dem am Dienstag veröffentlichten "World Wealth Report".

Zum Zuwachs beigetragen hat auch die Arbeit der Vermögensverwalter. Die von ihnen verwalteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...