Weitere Punkte des Veranstaltungsprogramms waren Vorführungen mit Maschinenanwendungen sowie eine Podiumsdiskussion im Kundencenter des Unternehmens. Die Referenten aus Amerika, Europa und Asiengaben differenzierte Einblicke in die Verarbeitung von Metall- und Keramikpulver (MIM, CIM). Zu den Highlights zählten die Vorträge von Prof. Dr. Randall M. German von der San Diego State University in den USA zur Zukunft des Pulverspritzgießens, die Übersicht von Dr. Peng Yu von der South University of Science and Technology of China über die asiatische PIM-Branche und die Ausführungen von Dr. Moritz von Witzleben, Inmatec-Geschäftsführer und Präsident der European Ceramic Society (ECerS), zu den Perspektiven der globalen CIM-Branche. ...

