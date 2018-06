The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA B992 XFRA BE0000329384 BELGIQUE 13-18 69 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6253986085 BELGIQUE 13/18 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB32B9 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0ESH1 DEKA IHS SERIE 7458 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DR5B855 COBA MTN 08/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G6X7 DZ BANK ITV.E.4807 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G7M8 DZ BANK ITV.E.4834 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G8F0 DZ BANK ITV.E.4869 BD00 BON EUR N

CA XFRA HU0000402979 HUNGARY 15-18 18/C BD00 BON HUF N

CA XFRA XS0794990050 MANPOWERGROUP 12/18 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0RF4 BAY.LDSBK.IS. VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0M257 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA USU07237AD99 BAXALTA 15/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0372301035 JFM 08/18 INTL BD02 BON JPY N

CA XFRA XS0641055230 LANDWIRT.R.BK IS1039 VAR BD02 BON EUR N