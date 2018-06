The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000013740 AUSTRALIA 2030 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0420489954 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 18-20 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0420776087 MODUS SEC.18/6602 18-28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KR3 DZ BANK IS.A945 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K00 DZ BANK IS.A953 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K26 DZ BANK IS.A955 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KS1 DZ BANK IS.A946 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KW3 DZ BANK IS.A950 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KX1 DZ BANK IS.C159 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADN7 DZ BANK CLN E.9510 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADP2 DZ BANK CLN E.9511 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADQ0 DZ BANK CLN E.9512 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADR8 DZ BANK CLN E.9513 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADS6 DZ BANK CLN E.9514 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0QD54 DEKA GM ANL 18/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UG2 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA US12572QAH83 CME GROUP 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US12572QAJ40 CME GROUP 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US20605PAK75 CONCHO RESOURCES 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US20605PAL58 CONCHO RESOURCES 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US25389JAT34 DIGITAL REALTY TR.18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US37045XCL82 GM FINANCIAL 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US552953CE90 MGM RES.INTL 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US744448CP44 PUBLIC SERV. COLO. 18/28 BD02 BON USD N