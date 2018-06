FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.108 EUR

5HB XFRA CNE100001W69 SHAGHAI HAOH.BI.TE.H YC 1 0.067 EUR

6BA XFRA KYG4134L1077 GRAND BAOXIN AUTO GRP LTD 0.001 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.138 EUR