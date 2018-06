FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Börsen fest im Griff. US-Präsident Donald Trump drohte China mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar. Daraufhin sind die asiatischen Börsen am Dienstag abgetaucht. Der Dax wurde rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG 0,84 Prozent niedriger auf 12 727 Punkte taxiert. Schon zum Wochenbeginn hatte der Handelsstreit den Dax schwer belastet. "Hier bekriegen sich die beiden Lokomotiven der Weltwirtschaft", schrieb Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar.

USA: - KURSVERLUSTE - Die protektionistische Politik der USA samt der damit einhergehenden internationalen Handelskonflikte haben die Wall Street am Montag weiter belastet. Die Anleger blieben wie bereits am Freitag unsicher. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 0,41 Prozent auf 24 987,47 Punkte ein. Sein Tagestief hatte er direkt nach dem Handelsstart. Die Spirale aus Strafzöllen und Gegenzöllen dreht sich zusehends schneller, denn die USA und China geben sich im drohenden Handelskrieg unnachgiebig.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Der verschärfte Ton im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag stark belastet. Insbesondere in China gaben die Kurse nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende kräftig nach. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, fiel am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Sommer vergangenen Jahres. Zuletzt gab er noch fast drei Prozent nach. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt fast 1,5 Prozent an Wert ein.

DAX 12.834,11 -1,36%

XDAX 12.855,78 -1,64%

EuroSTOXX 50 3.466,65 -1,09%

Stoxx50 3.063,46 -0,82%

DJIA 24.987,47 -0,41%

S&P 500 2.773,75 -0,21%

NASDAQ 100 7.251,41 -0,06%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,11 0,07%

Bund-Future Settlement 161,15 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1630 0,07%

USD/Yen 109,68 -0,78%

Euro/Yen 127,57 -0,72%°

ROHÖL:

Brent 74,86 -0,48 USD

WTI 65,50 -0,35 USD°

