Unternehmer und Gründungsmitglied des Wirtschaftsforums der SPD e.V., Harald Christ, im Gespräch über Wohlstand, soziales Engagement und sein bestes Investment.

Herr Christ, der Labour-Politiker Peter Mandelson hat einmal gesagt, er sei vollkommen relaxed, wenn Leute stinkreich würden. Ein gutes Credo?Nicht so pauschal. Vermögen ist in Ordnung, aber Eigentum verpflichtet! Es kommt schon darauf an, wie dieser Reichtum erworben wurde und ob damit verantwortungsvoll gelebt wird. Werden die Steuern bezahlt? Stimmt das Engagement für die Gesellschaft? Wenn ja, ist auch Neid vollkommen fehl am Platz.

Sie selbst sind wohlhabend und Sozi. Für manche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...