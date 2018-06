Im neuen WHO-Katalog der Krankheiten taucht jetzt exzessives Daddeln auf. Damit sollen die Länder besser gerüstet sein, mit exzessivem Video- und Internet-Spielen umzugehen. Experten warnen vor Panik.

Stundenlanges Daddeln am Computer oder Handy: Grund zur Sorge? Oder gar krankhaft? Nur bei einem geringen Teil der Fälle ist das so, meinen Experten. Doch das Problem ist so ernst zu nehmen, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Online- und Video-Spielsucht offiziell in ihren Katalog der Krankheiten aufgenommen hat.

Damit sollen die Länder quer über den Erdball besser gerüstet sein, mit exzessivem Video- und Internet-Spielen umzugehen, erklärt die WHO. Dass "Gaming Disorder" künftig als eigene Krankheit gelistet werde, gehe auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück, aber auch auf "den Bedarf an und die Nachfrage nach Behandlung in vielen Teilen der Welt", sagt Shekhar Saxena, Direktor der Abteilung für psychische Gesundheit.

Bei Ärzten und Forschern stößt der Schritt der WHO auf Zuspruch und Kritik gleichermaßen. Manche warnen davor, dass die Klassifizierung unnötig beunruhigen und zu blindem Aktivismus führen könne. Andere loben, dass damit Diagnose und Forschung Rückenwind erhalten. Die Einstufung als Krankheit helfe, dass das Problem gesehen und anerkannt werde, sagt etwa Mark Griffiths von der Trent University in Nottingham in Großbritannien, der sich seit rund 30 Jahren mit ungesundem ...

