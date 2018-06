Läuft es bei Tesla so schlecht, weil es Sabotage der Mitarbeiter gibt? Diesen Vorwurf äußerte Tesla-Chef Elon Musk am Montag in einer E-Mail an seine Mitarbeiter.

Tesla-Chef Elon Musk hat einem Mitarbeiter umfangreiche Sabotage an den Abläufen des Autobauers vorgeworfen. In einer an die Angestellten versandten E-Mail, hieß es, ein Mitarbeiter habe Änderungen am Betriebssystem des US-Konzerns vorgenommen.

Ein Mitarbeiter habe "umfassende und schädliche Sabotage" begangen, schrieb Musk den Tesla-Angestellten am Sonntagabend in einer E-Mail, die der US-Sender CNBC am Montag veröffentlichte. Große Mengen vertraulicher Daten seien an "unbekannte dritte Parteien" weitergegeben worden. Es werde untersucht, ob der Mitarbeiter mit "außenstehenden Organisationen" zusammengearbeitet habe. "Wie Sie wissen, gibt es eine lange Liste von Organisationen, die Tesla den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...