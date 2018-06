(Meldung um weitere Detail ergänzt) Basel (awp) - Roche und der langjährige Partner Foundation Medicine haben sich auf einen endgültigen Zusammenschluss geeinigt. Im Zuge der Vereinbarung wird Roche die noch ausstehenden Anteile an dem in der Krebsforschung tätigen US-Unternehmens für 137 US-Dollar je Aktie in bar übernehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...