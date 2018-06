Baden-Baden / New York (ots) -



Silver Radio Award in der Kategorie "Best Audio Book - Fiction" für Hörspiel von Kai Grehn nach gleichnamigem Roman von Marguerite Duras



Die SWR2 Hörspielproduktion "Der Liebhaber" nach dem gleichnamigen Roman von Marguerite Duras wird bei den New York Festivals als Silver Radio Winner in der Kategorie "Best Audio Book - Fiction" ausgezeichnet. Die Einreichungen stammten aus mehr als 30 Ländern. In den Hauptrollen der Inszenierung von Regisseur Kai Grehn spielen Dagmar Manzel und Paula Beer, außerdem Alexander Fehling und Nina Kunzendorf. Die Musik komponierte der chinesische Avantgarde-Musiker Yuzhe Song. Der SWR produzierte das Hörspiel nach der von Ilma Rakusa übersetzten Buchausgabe von Suhrkamp. Dramaturgin war Andrea Oetzmann (SWR2). Es war erstmals im Oktober 2016 in SWR2 zu hören und wird am 2. Dezember 2018 um 18:20 Uhr in SWR2 wiederholt. Eine CD-Edition ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Die Preisverleihung ist am 18. Juni um 20 Uhr (Ortszeit) in New York.



Regisseur Kai Grehn



Kai Grehn, geboren 1969 in Grevesmühlen, absolvierte sein Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Zu den Hörspielproduktionen, bei denen er Regie führte, zählen "Die Geschichte vom Franz Biberkopf" (SWR/BR/RBB 2007) nach dem Roman "Berlin Alexanderplatz" von Alfred Döblin und "Fisch. Farce für den Film" nach Ingmar Bergman. Für "Die künstlichen Paradiese" nach Charles Baudelaire wurde er 2012 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. 2016 erhielt Grehn den erstmals vergebenen Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern für sein Buch "FUNKEN oder: So glücklich wie wir ist kein Mensch unter der Sonne".



New York Festivals



Die New York Festivals stellen seit 1957 jedes Jahr Produktionen aus Radio, Film und Fernsehen sowie Werbung in einen weltweiten Wettbewerb mit sechs Preiskategorien. Unabhängig von Genres, Formaten und Produktionsstrukturen zeichnet eine internationale Experten-Jury bemerkenswerte und innovative Inhalte aus.



